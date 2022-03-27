Киев, 27 марта 2022, 01:02 — REGNUM На Украине в боях под Ирпенем был уничтожен белорусский боевик Дмитрий Апанасович (позывной «Террор»), состоявший в воюющем на стороне ВСУ националистическом формировании «Батальон Кастуся Калиновского». Об этом 26 марта сообщил телеграм-канал «батальона».
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Помимо этого, по заявлениям грузинских СМИ, под Ирпенем также погибло несколько боевиков из Грузии.