Киев, 27 марта, 2022, 01:02 — ИА Регнум. На Украине в боях под Ирпенем был уничтожен белорусский боевик Дмитрий Апанасович (позывной «Террор»), состоявший в воюющем на стороне ВСУ националистическом формировании «Батальон Кастуся Калиновского». Об этом 26 марта сообщил телеграм-канал «батальона».

Belaruspartisan.org Белорусские националисты на Украине

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Помимо этого, по заявлениям грузинских СМИ, под Ирпенем также погибло несколько боевиков из Грузии.