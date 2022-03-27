Лас-Вегас, США, , 00:55 — REGNUM Поединок с участием российского бойца смешанного стиля (ММА) Алексея Олейника и представителя Швеции Илира Латифи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменен. Об этом 27 марта сообщается на сайте UFC.

UFC (сс) Andreas Arcabic

Уточняется, что шведский боец ММА из-за не связанных с COVID-19 проблем со здоровьем не сможет принимать участия в турнире и потому бой отменен.

При этом поединок Олейника с Лативи должен был пройти в Колумбусе на Nationwide Arena в ночь на 27 марта.

Отметим, в настоящее время в активе 44-летнего Алексея Олейника 59 (54 — досрочно) побед, 16 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах.