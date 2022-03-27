27 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 09:36 — REGNUM Решение глав государств Евросоюза создать фонд солидарности с киевскими властями, а также пригласить в него международных партнёров стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 27 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Фонд поддержки неонацистов. Называйте вещи своими именами» — призывает Дмитрий Б.

Многие пользователи уличили Европейский союз в лицемерии, ведь благодаря военной поддержке, которую ЕС оказывал Украине, эта самая Украина доживает свои последние дни.

«Сначала отправляют стингеры на миллиарды, теперь фонд для восстановления. Англосаксы себе не изменяют, придерживаются своего извечного принципа «разделяй и властвуй», — отмечает Павел И.

Некоторые комментаторы отмечают, что Европа попросту издевается над Украиной, потому что за последние годы Киев предоставил Западу украинскую территорию в пользование в качестве поля для экспериментов, что поставило жителей этого государство в самое унизительное положение.

«Я с них фигею. Создают биолаборатории на Украине, проводят опыты на своих якобы любимцах. По подсказке США требуют воевать до последнего «любимца», а гуманитарные коридоры для мирного населения запрещают! В городах гуманитарная катастрофа была бы, если бы не Российская Федерация. Зеленский — военный преступник и наркоман — продолжает вещать бред в эфире. Молю Бога, чтобы скорей его судили военным трибуналом по всей строгости за всё содеянное! Но этого просто так не дадут делать европейцы, которые своих «любимцев» на суд не отдадут», — уверена Галина Ш.

Петля помощи Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей пока что не понимает, чем этот фонд будет в итоге заниматься.

«Интересно, что будут делать члены этого фонда? Вместе с Зеленским принимать запрещённые вещества в одном кабинете?» — задаётся вопросом Марина М.

Ряд пользователей указывает на то, что даже если ЕС и будет помогать в каком-то виде Украине, это всё равно выглядит нелепо, ведь Европа до сих пор ведёт бойкую торговлю с ненавистной киевскому режиму Россией.

«О какой солидарности с Украиной со стороны Европы может идти речь, если Европа ежедневно платит правительству России сотни миллионов евро за природный газ? Это такое же лицемерие Европы, как и во времена Гитлера, когда тот начал войну в Европе. Ничего не меняется, лишь костюмы на нацистах сменяются», — заметил Андрей Ф.

Отдельные комментаторы отмечают, что средства данного фонда скоро не смогут найти своего адресата.

«С какой Украиной они там солидарность решили проявлять? Этой Украине осталось от силы месяц», — уверена Светлана К.

«В Европейский союз Украину не взяли, в НАТО тоже не взяли, а тут такая щедрость внезапная! Что-то видится мне, что они опять воду мутят, снова Украину нагнуть и добить хотят», — подозревает Сергей И.

Нашлись и те, кто заподозрили в потугах ЕС намерение оторвать от Украины кусок побольше.

«Что-то мне кажется, что эта европейская солидарность окажется для Украины хуже, чем европейская безразличность. Потихоньку начинают делить бывшую Украину. Для этого, очевидно, и собирались», — считает Мария П.

Напомним, 25 марта главы государств Евросоюза выступили с совместным заявлением по итогам дня встречи, в котором заявили о том, что лидеры стран ЕС решили создать фонд солидарности с киевскими властями, а также пригласить в него международных партнёров.