Элиста, 27 марта, 2022, 00:48 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Калмыкии Бату Хасиков наметили планы сотрудничества на долгосрочную перспективу.

Сотрудничество

«Поручили правительствам республик подготовить соглашение о сотрудничестве. Ведь наша сила — в единстве! Наше единение — это ответ на вызовы и испытания в такое непростое время», — написал Хасиков в телеграм-канале после рабочей поездки в Чечню.

Глава Калмыкии пообещал приложить все усилия чтобы дальнейшее сотрудничество способствовало укреплению дружеских, деловых, культурных отношений и содействовало благополучию России.

ИА REGNUM сообщало, что глава Калмыкии выразил благодарность Рамзану Кадырову за приложенные усилия в обеспечении безопасности России.