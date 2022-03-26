Баку, 27 марта, 2022, 00:46 — ИА Регнум. Министерство обороны Азербайджана утверждает, что оно не нарушило ни одного пункта трёхстороннего заявления по ситуации в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года. Об этом в азербайджанском военном ведомстве сообщили 26 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджанская армия

В Баку традиционно возлагают ответственность за текущую эскалацию в регионе на армянскую сторону и заявляют, что в составе Азербайджана не существует административно-территориальной единицы с названием «Нагорный Карабах». «Учитывая это, просим Минобороны РФ обеспечить в соответствии с трехсторонним заявлением полный вывод остатков ВС Армении и незаконных вооруженных формирований с международно признанной территории Азербайджана, не представлять в искаженной форме передвижение азербайджанских войск по суверенной территории страны, а также верно указывать названия населенных пунктов», — заявили в МО Азербайджана.

В азербайджанском военном ведомстве также выразили сожаление по поводу последнего заявления российского министерства обороны по ситуации в Нагорном Карабахе.

Напомним, ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что 24 и 25 марта ВС Азербайджана в нарушение договорённости от 9 ноября 2020 года зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост. Кроме того, по сообщению МО РФ, по подразделениям армии НКР было нанесено несколько ударов с использованием беспилотников «Байрактар».