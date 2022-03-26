Кишинёв, 27 марта, 2022, 00:44 — ИА Регнум. Ряд каналов, по которым с Украины шла незаконная переправка мужчин призывного возраста, блокировала пограничная полиция Молдавии. Об этом 26 марта сообщила пресс-служба молдавской пограничной полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Подозреваемые организовывали для мужчин переход через молдавско-украинскую границу, минуя контрольно-пропускные пункты», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в числе задержанных в связи с этим имеются граждане Украины и Молдавии и добавляется, что попавшие путем использования этих каналов в республику лица «легализовали свое нахождение» в ней.

Кроме того, отмечается, что также выявлением этих каналов занималась Служба информации и безопасности Молдавии и, согласно ее данным, стоимость переправки в республику с Украины стоит от $3500 до $10 000 с человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что активная фаза мобилизации в ДНР прошла, в настоящее время идёт донабор резервов.