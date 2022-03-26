Ростов-на-Дону, 27 марта, 2022, 00:39 — ИА Регнум. О создании городского совета отцов стало известно в ходе общегородского родительского собрания в Ростове-на-Дону. Его итоги подвёл глава администрации областного центра Алексей Логвиненко.

ИА REGNUM Отец и сын

По его словам, уровень качества и доступности образования ежегодно растёт. Ростов-на-Дону набрал высокий темп модернизации образовательной инфраструктуры, какого не было в городе со времён СССР, отметил Логвиненко. При этом, уверен ростовский сити-менеджер, школа должна не просто обучать основам наук, но и учить главному — дружбе, уважению, взаимовыручке, единству и братству.

«Родители выступили с интересным предложением — организовать городской совет отцов, целью которого будет воспитание подрастающего поколения. Идею воплотить в жизнь поручил до 1 сентября этого года», — написал Логвиненко в телеграм-канале.

Также будут реализованы и другие инициативы, поступившие от родителей ростовских школьников.