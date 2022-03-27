Москва, , 00:30 — REGNUM В середине мая начнется в столице России период, во время которого солнце выделяет опасный уровень ультрафиолетового излучения. Об этом 27 марта рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Солнце

«В конце марта и в апреле от солнца можно получать удовольствие, ультрафиолет не опасен», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик добавил, что сейчас, по его мнению, стоит выводить детей на солнце, так как уровень его ультрафиолета находится в способствующем выработке витамина D диапазоне, что является очень важным.

«Начинается опасный период ультрафиолета где-то с середины мая в Москве», — уточнил Вильфанд.

При этом он указал на то, что в случае, если значение индекса ультрафиолета превышает четыре единицы, это является предупреждением о том, что во время полуденных часов опасно пребывать на солнце.

Кроме того, Вильфанд напомнил, что опасная доля ультрафиолета поражает кожу и слизистую оболочку глаз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы быть осторожнее из-за надвигающейся непогоды.