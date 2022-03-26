Элиста, 27 марта, 2022, 00:30 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Бату Хасиков в ходе рабочей поездки в Чечню выразил благодарность руководителю региона Рамзану Кадырову за приложенные усилия в обеспечении безопасности России.

Телеграм-канал главы Калмыкии Бату Хасикова Рамзан Кадыров и Бату Хасиков

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«Как вы знаете, многие наши военнослужащие сейчас стоят на защите суверенитета и свободы мирных жителей [Донбасса и Украины]. Здесь Рамзан Ахматович вносит вклад, как в реальные военные действия спецоперации, так и в информационную борьбу, демонстрируя неизменный дух победителя. Он поделился, как ему это удаётся и насколько сейчас важно отстаивать правоту нашей страны», — написал Хасиков в телеграм-канале.

«Я вижу, какую трудную и важную работу он выполняет и поддерживаю его в этом. Считаю, что мы также должны способствовать поднятию всеобщего духа победы тех, кто в тылу и, тех кто на фронте», — отметил глава Калмыкии.

ИА REGNUM напоминает, что с 24 февраля Вооружённые силы России вместе с соратниками из Донецкой и Луганской Народных Республик продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. На освобожденных территориях начинает восстанавливаться нормальная жизнь, людям оказывается гуманитарная помощь. Одновременно на тех же территориях проводится сбор доказательств о многочисленных преступлениях киевского режима.