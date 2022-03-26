Прага, 27 марта, 2022, 00:23 — ИА Регнум. Протест послу России в Праге в связи с ситуацией вокруг сотрудников диппредставительства Чехии в Москве выразил замглавы чешского МИД Мартин Смолек. Об этом 26 марта сообщила пресс-служба чешского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

Уточняется, что Смолек вызвал российского посла в Чехии и выразил ему решительный протест в связи с «провокациями российских органов» в отношении сотрудников чешского диппредставительства в Москве.

В российском диппредставительстве ситуацию пока не комментировали.

В то же время чешские СМИ проинформировали о случаях вандализма и нанесения оскорбительных надписей на стену, отделяющую территорию российского посольства в Праге, на ступеньки у входа в здание консульского отдела и на доску объявлений возле него.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Чехии Ян Липавский заявил о желании страны сохранить «хотя бы элементарные дипотношения с РФ».