27 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 09:33 — REGNUM Предложение депутата Госдумы Бийсултана Хамзаева («Единая Россия») создать новый дизайн российского паспорта с ключевыми историко-культурными событиями страны стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 27 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Паспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

»Идея крутая. Паспорт — это всё-таки символ страны. Тот факт, что он красного цвета ещё не придаёт ему национального колорита. Кремль как минимум в паспорте должен быть. Флаг. Пара достопримечательностей. Обязательно следует включить Мамаев курган как символ победы над нацизмом и героического подвига наших предков. Всё это быть должно», — уверен Николай К.

Многие пользователи позитивно отнеслись к идее, отметив, что сейчас российский паспорт выглядит очень серьёзно, но в его дизайне явно чего-то не хватает.

Бийсултан Хамзаев Государственная дума

«Я за любые прогрессивные идеи. Паспорт у нас достаточно смурной. Его только красный цвет обложки вытягивает, придаёт ему какой-то помпезности. А так, открывая паспорт, он тебя только в грусть вгоняет. Особенно если на фотографии очередной грустный человек. Почему бы не разрешить людям на паспортах улыбаться во всю лыбу?» — задаётся вопросом Сергей М.

Но нашлись и те, кому эта инициатива показалась, мягко говоря, не актуальной.

«Какой, к чёрту, дизайн? Хватит глупостями заниматься! У нас паспорт только по делу открывается. Это ведь не альбом для рисования, чтобы его все разглядывали!» — отмечает Максим Г.

Часть людей полагает, что раз другие страны могут позволить себе подойти творчески к внешнему виду паспорта гражданина, то почему бы такой хороший пример не применить в России.

«А я видела канадский и австралийский паспорта. Там на каждой странице что-то национальное есть: то архитектура, то животное местное. Очень красиво, между прочим», — заметила Оксана С.

«Все такие нытики стали, слов нет. Идея, на самом деле, замечательная. Было бы здорово иметь частичку истории в своём кармане», — написал Jeremiah V.

Ряд пользователей указывает на то, что согласились бы на изменение дизайна паспорта, но только при условии, что на это не будут выделены большие бюджеты, а за расходованием средств будут тщательно следить.

«Я не против, но только если на это не будет выделена туча миллионов рублей налогоплательщиков», — указывает Maxim G.

«Я так понимаю, что такая инициатива не должна привести к замене станков по производству паспортов? Если для этого потребуется дополнительное финансирование, то я категорически против. Всякие финтифлюшки сгодятся только даром, за деньги — нет», — считает Павел А.

Нашлись и те, кто уверены, что одни лишь декоративные изменения без глубоких преобразований внутри страны по большому счёту не сыграют никакой позитивной роли в будущем нашего государства и нашего народа.

«А я считаю, что нам и паспорт более красивый нужен, и улицы должны стать более чистые, а ещё рабочие места новые должны появляться, медицина должна уже наконец-то вернуться нормальная. Всем сразу и единовременно нужно заниматься. Только тогда можно будет говорить о государственном росте», — поделилась своим мнением Елена В.

Напомним, 25 марта депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев («Единая Россия») предложил изменить дизайн российского паспорта, добавить иллюстрации ключевых историко-культурных событий страны. Парламентарий отметил, что уже в ближайшее время будет предложен проект дизайна паспорта, разработанный вместе с общественностью.