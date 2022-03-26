Степанакерт, 27 марта, 2022, 00:15 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Нагорного Карабаха приветствует реакцию международного сообщества, осудившего шаги Азербайджана, направленные на эскалацию напряжённости в регионе. Соответствующее заявление МИД НКР сделал 26 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Убеждены, что однозначная позиция мирового сообщества в ответ на попытки Азербайджана устроить в Арцахе гуманитарную катастрофу и разжечь новую войну станет важным коллективным вкладом в стабилизацию ситуации. Уверены, что миротворческие усилия России, четкая и адекватная позиция международного сообщества, подкрепленные политическими мерами, лишат Азербайджан возможности квалифицировать систематические грубейшие нарушения прав жителей Арцаха как свое внутреннее дело», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Нагорно-Карабахской республики.

Напомним, ВС Азербайджана предприняли попытку вторжения на территорию Нагорного Карабаха, войдя в зону ответственности российских миротворцев.