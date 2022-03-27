Ростов-на-Дону, , 00:10 — REGNUM В Ростовской области в результате ДТП с «Газелью» пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария случилась 26 марта на 10 километре автодороги Семикаракорск — слобода Большая Мартыновка — посёлок Красноармейский. Водитель ГАЗ-322 132, предположительно, не справился с управлением и съехал с дороги. «Газель» опрокинулась. В результате ДТП пострадали четыре человека — водитель и трое пассажиров, в том числе 15-летние девочка и мальчик.

По факту дорожной аварии проводится проверка.