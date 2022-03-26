Ростов-на-Дону, 27 марта, 2022, 00:04 — ИА Регнум. В Ростовской области уровень воды в реке Дон 27 марта может подняться из-за сильного ветра. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Река Дон

«В ночь на 27 марта и до середины дня 27 марта в устье реки Дон возможен ветровой нагон воды, уровни воды у Азова могут превысить неблагоприятную отметку на 10−30 сантиметров», — уточнили в ведомстве.

По информации, которой располагают спасатели, подтопления домовладений не ожидается.