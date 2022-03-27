27 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 03:37 — REGNUM Решение отложить запрет на импорт морепродуктов из России до 23 июня 2022 года, которое приняло министерство финансов Соединённых Штатов Америки, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 26 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Рыба Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

"Вот как бывает, когда хочется и рыбку съесть, и косточкой не подавиться», — отмечает Руслан Г.

Многие пользователи восприняли это как самоуничижительный жест со стороны Америки, которая оказалась не в силах вести экономическую борьбу с Россией по-настоящему, в полную силу.

«Война войной, а кушать хочется. Мда уж… не ожидал, что так быстро Америка прогнётся. Неужели кишкоблуды совсем себе цены не знают? Позор ведь откровенный», — пишет Ринат Х.

Некоторые комментаторы отмечают, что таким образом Америка начала сдавать позиции, обнажая свои слабые стороны, через которые российские власти могут манипулировать руководством США.

«Золото наше пусть сначала вернут, только потом пускай рыбку нашу едят! А то им вдруг невыгодно стало — не будут вводить санкции, отложат! Сначала делают, потом думают! Всё, умер, так умер!» — указывает Мария Ш.

Копчёная рыба Дарья Драй © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что Америка сама себя загнала в свою же ловушку, намертво привязав свой рынок к российскому.

«Сейчас кто-нибудь помнит антиглобалистов в нулевых? А ведь они предупреждали, что обратная сторона имеется от глобализации, которую США же и навязали всему миру», — напоминает Мари М.

Ряд пользователей посчитал несправедливым, что Америка вводит против России свои санкции, при этом не может отказаться даже от пресловутой русской рыбы.

«Что-то не сходится это всё с тем, что Россия якобы занимает 3% мирового ВВП. Сейчас же наглядно видно, что мир без России просто остановится, а кто-то и вовсе с голоду и холоду помрёт. Россия кормит большую часть планеты и имеет самую дешёвую валюту. Это как вообще? Пора восстанавливать справедливое положение дел», — написал Danro B.

«Значит, запрет на экспорт наложим мы сами. Это будет отличной ответной санкцией», — считает Михаил В.

Отдельные комментаторы уверены, что России самой необходимо запретить продавать свои морепродукты Соединённым Штатам в качестве ответной меры на антироссийские санкции.

«А какого чёрта? Куда весь запал и воинственный антироссийский настрой делись? Если отложили, значит, эти товары им нужны, получается? Ну, так я бы на месте наших властей сама наложила запрет на экспорт! Пусть у кого-нибудь другого закупают или берут только за рубли. А то они будут жрать наши морепродукты и одновременно заливать нам в глаза про бедных и угнетенных украинских нацистов?» — задаётся вопросом Марина Ш.

Устрицы Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Нужно самой России запретить экспорт им любых продуктов. Чем они раньше поймут, что агрессия против России дорого обходится всему миру, тем раньше всё закончится для всей планеты хорошим результатом. Лучше будет, если Европа и США отстанут от России. Чтобы они осознавали свои действия как ошибки и исправляли их», — написала Марина М.

Напомним, 25 марта министерство финансов Соединённых Штатов Америки приняло решение до 23 июня 2022 года отложить запрет на импорт морепродуктов из России.