Москва, , 23:42 — REGNUM Решать, кто будет находиться у власти в Российской Федерации, не главе Белого дома США Джо Байдену. Об этом 26 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков агентству Reuters.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Не Байдену это решать, — сказал он, комментируя соответствующее высказывание главы США. — Президента России выбирают россияне».

Как передавало ИА REGNUM, ранее во время выступления в Варшаве президент США Джо Байден, намекая на Владимира Путина, заявил, что «этот человек не может оставаться у власти».

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