Донецк, , 23:37 — REGNUM Активная фаза мобилизации в Донецкой Народной Республике прошла, в настоящее время идёт донабор резервов. Об этом 26 марта заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Активная фаза, как таковая, прошла, давно прошла, сейчас идёт донабор резервов», — сказал он в программе «Соловьев Live».

Он добавил, что необходимы контроль дорог и прочего, «то есть резервы, не более того».

«Остальная концентрация населения уже сейчас идёт на выстраивание мирной жизни», — заключил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.