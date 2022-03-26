Донецк, 26 марта 2022, 23:37 — REGNUM Активная фаза мобилизации в Донецкой Народной Республике прошла, в настоящее время идёт донабор резервов. Об этом 26 марта заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Он добавил, что необходимы контроль дорог и прочего, «то есть резервы, не более того».
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.