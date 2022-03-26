Сухум, , 23:34 — REGNUM В Абхазии завершилось голосование на втором туре выборов депутатов парламента. Об этом сообщили в Центризбиркоме республики.

Сбор мандаринов в Абхазии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Голосование стартовало 26 марта на избирательных участках в 17 округах из 35. Жители республики отдали голоса за 34 кандидатов, 30 мужчин и четыре женщины.

По словам представителя ЦИК, избирком не получил жалоб на нарушения в ходе выборов, избирательные участки закрылись вовремя. Предварительные итоги будут подведены в воскресенье, 27 марта, около 12:00 мск, сообщает РИА Новости.

ИА REGNUM напоминает, депутаты республиканского парламента избираются один раз на пять лет. Всего в законодательном органе Абхазии 35 депутатов.

По закону республики, во втором туре нет минимального порога явки избирателей, а для победы кандидату необходимо опередить соперника всего лишь на один голос.