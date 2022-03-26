Анкара, , 23:28 — REGNUM Предприятия пищевой промышленности Турции продолжают поиск «альтернативных источников поставок». Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 26 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с представителями сельского хозяйства.

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что по сравнении с 2021 г. экспорт сельскохозяйственной продукции из Турции вырос на 21% и составил $25 млрд.

«Благодаря вашему усердному труду и поддержке государства Турция занимает по экспорту овощей и фруктов первое место в Европе, — подчеркнул президент. — Это стало возможно в связи с развитием инфраструктурных возможностей страны. Сегодня Турция обеспечивает себя продуктами питания на 140%».

Как передавало ИА REGNUM, 25 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что власти Турции не могут позволить своим гражданам замёрзнуть без российского газа, поэтому не будут присоединяться к санкциям против России.