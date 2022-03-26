Москва, , 23:20 — REGNUM Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства начать процессуальную проверку по факту осквернения памятника российскому флотоводцу, генералу Федору Ушакову в Греции. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

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Необходимую информацию он призвал запросить в МИД России.

ИА REGNUM напоминает, ранее посольство РФ разместило фотографию памятника Ушакову на Керкире (Корфу). Монумент залили красной краской.

Посольство России после инцидента направило в МИД Греции ноту с требованием расследовать акт вандализма и привлечь виновных лиц к ответственности.

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