Луганск, , 23:06 — REGNUM При обстреле из «Точки-У» территории в Луганской Народной Республике (ЛНР) разрушено два жилых дома. Об этом 26 марта говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

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«В результате обстрела с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» в населенном пункте Ровеньки разрушено два жилых домостроения по адресам: ул. Рабочая, д.92 и ул. Артема, д.45», — говорится в сообщении.

О жертвах не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 26 марта в Народной милиции ЛНР сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции (НМ) ЛНР сбили украинскую ракету «Точка-У» в районе населенного пункта Ровеньки.