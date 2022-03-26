Москва, , 23:06 — REGNUM Россию могут вынудить закрыть посольство в Варшаве на какое-то время, но до разрыва дипломатических отношений дело не дойдет. Такое мнение высказал посол России в Польше Сергей Андреев в эфире программы «Соловьев Live».

Флаг Польши

По словам Андреева, никаких реальных обвинений в отношении ранее объявленных нон грата российских дипломатов польской стороной не было предъявлено.

«Хотя их обвинили в нарушении деятельности, не соответствующей их статусу, никого из них реально ни на чем противоправном не поймали», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта МИД Польши вручил послу России ноту о высылке из страны 45 дипломатов. Он сказал также, что банковские счета российского посольства заблокировали по решению польского минфина. Якобы через них могут быть отмыты незаконно полученные средства либо может финансироваться терроризм. Андреев назвал такие обвинения в адрес посольства «более чем абсурдными».

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