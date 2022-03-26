Лондон, , 22:57 — REGNUM Сын президента Соединенных Штатов Джо Байдена Хантер мог содействовать обеспечению финансирования на Украине американского подрядчика, который специализируется на исследованиях смертоносных патогенов. Об этом свидетельствуют электронные письма, обнаруженные британской газетой Daily Mail.

Хантер Байден Ben Stanfield

«Электронные письма с ноутбука Хантера показывают, что он помог получить миллионы долларов финансирования для Metabiota, подрядчика Министерства обороны, специализирующегося на исследованиях заболеваний, вызывающих пандемии, которые могут быть использованы в качестве биологического оружия», — говорится в сообщении.

В письмах 2014 года глава Metabiota Мэри Гутьери отправил Хантеру Байдену служебную записку, в которой предлагает варианты, чтобы «отстоять культурную и экономическую независимость Украины от России»

«Электронные письма и данные оборонного контракта, проверенные Daily Mail, предполагают, что Хантер сыграл важную роль в обеспечении того, чтобы Metabiota могла проводить свои исследования патогенов всего в нескольких сотнях миль от границы с Россией», — пишет издание.

Напомним, в начале марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сделал заявление о связи между деятельностью биологических лабораторий на Украине, реформами украинской системы здравоохранения и ростом заболеваемости в стране особо опасными инфекциями.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о разработке массового биологического оружия на Украине.

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