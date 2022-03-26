Москва, , 22:53 — REGNUM Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Московской области Александру Старикову возбудить уголовное дело после осквернения памятника ветеранам локальных войн в Пущино. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Глава СКР Александр Бастрыкин Sledcom.ru

Также поручено в кратчайшие сроки установить лиц, причастных к совершению данного преступления.

ИА REGNUM напоминает, в ночь с 25 на 26 марта памятный знак ветеранам локальных войн и военных конфликтов в сквере Победы в подмосковном Пущино был залит красной краской. По данному факту следственным управлением СКР по Московской области была начата доследственная проверка.

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