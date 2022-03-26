Москва, 26 марта, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Радикалы на Украине удерживают в качестве «живого щита» более 4,5 млн человек. Об этом 26 марта сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Украинские неонацисты продолжают удерживать в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан… — отметил он. — Кроме того, в заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны остаются 6 577 иностранцев из 23 государств».

Как передавало ИА REGNUM, 26 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что оперативно-тактической и армейской авиацией ВС России за сутки поражены еще более 90 военных объектов Украины.