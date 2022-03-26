Курган, 26 марта, 2022, 22:42 — ИА Регнум. В Курганской области пресечена незаконная попытка вывоза из России в Казахстан 1,5 тонны свежемороженой рыбы. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Карп

В Петухово на трассе «Иртыш» была остановлена машина, перевозившая 1,5 тонны мороженого карпа. Грузовик следовал из Тюменской области в город Петропавловск (Казахстан). У перевозчика отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы, что является нарушением правил перемещения животноводческой продукции по территории России и Таможенного союза.

Машина с рыбой отправлена обратно, для оформления должных документов на продукцию. А перевозчик из Казахстана привлечён к ответственности по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ («Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Киргизии ввели временный запрет на экспорт отдельных видов сельскохозяйственных товаров за пределы территории Евразийского экономического союза.