Варшава, , 22:36 — REGNUM Президент США Джо Байден в очередной раз высказал ряд колкостей в адрес президента России Владимира Путина. Речь американского лидера в Варшаве в рамках завершения европейского визита в целом изобиловала различными обвинениями РФ и руководства страны в связи с проводимой специальной военной операцией по защите Донбасса.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

В числе прочего Байден сказал, что «Украина никогда не станет победой для России», исключив согласие свободных людей на проживание в мире «тьмы и безысходности».

«У нас будет другое будущее, светлое будущее, которое будет основано на демократических принципах, надежде и свете, порядочности и достоинстве, свободе и возможностях», — сказал глава Белого дома. Также, намекая на Путина, Байден добавил, что «этот человек не может оставаться у власти».

Трансляцию выступления американского президента вел Белый Дом.

ИА REGNUM напоминает, ранее Байден назвал президента России «мясником». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя его высказывания, заявил, что налаживанию отношений между Москвой и Вашингтоном не способствуют личные оскорбления.

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