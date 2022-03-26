Москва, , 22:28 — REGNUM В ходе проведения 645 гуманитарных акций Россия доставила в ДНР, ЛНР и различные области Украины 5 298 тонн гуманитарных грузов. Об этом 26 марта заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Отправка гуманитарной помощи Https://belregion.ru/

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«Начиная с 2 марта, РФ на Украину доставлено 5 298 тонн гуманитарных грузов, проведены 645 гуманитарных акций», — отметил он.

По его словам, гуманитарная помощь доставлена в населенные пункты ЛНР, ДНР и Украины.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь под Чернигов.