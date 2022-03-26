Лондон, , 22:23 — REGNUM Сегодня, 26 марта, сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта одержала волевую победу над сборной Швейцарии. Основное время встречи, проходившей в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилось со счетом 2:1.

Гарри Кейн Дарья Антонова © ИА REGNUM

Первый мяч на экваторе первого тайма забил 25-летний нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Брель Эмболо после передачи Джердана Шакири — 0:1. Через 24 минуты Люк Шоу сравнял счет — 1:1. На 78-й минуте форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн впервые вывел подопечных Саутгейта вперед — 2:1.

Матч обслуживала шведская бригада арбитров во главе с Андреасом Экбергом. Ассистенты главного судьи — Мехмет Кулум и Фредрик Кливер. Резервный арбитр — Бойан Панджич.

Статистика матча (Англия/Швейцария)

Удары 10/13

Удары в створ 5/4

Владение 50%/50%

Угловые 5/4

Нарушения 10/12

Составы команд:

Англия: Пикфорд, Гэи, Коуди, Уайт, Уокер-Питерс (Стерлинг, 62'), Шоу (Митчелл, 62'), Галлахер (Райс, 61'), Хендерсон, Маунт (Грилиш, 62'), Кейн (Уоткинс, 88'), Фоден (Беллингем, 79').

Швейцария: Омлин, Видмер (Мбабу, 36'), Аканджи, Фрай, Родригес, Фройлер (Цубер, 63'), Джака, Штеффен (Зекири, 62'), Варгас (Соу, 63'), Шакири (Абишер, 80'), Эмболо (Гавранович, 79').