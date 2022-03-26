Лондон, , 22:19 — REGNUM В Великобритании создано специальное подразделение для оказания помощи Украине в ходе переговорного процесса с Россией. Об этом заявила глава британского МИД Лиз Трасс, сообщает газета The Daily Telegraph.

Лиз Трасс Policy Exchange

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По ее мнению, российская сторона недостаточно серьезно заинтересована в переговорах. В этой связи необходимо «проявить жесткость, чтобы добиться мира».

Трасс считает, что нужно расширить санкции, а также удвоить поставки вооружения Украине.

«Но, когда придет время для переговоров, я хочу, чтобы Великобритания сыграла ключевую роль в заключении сделки, которая будет работать», — подчеркнула она.

Также Трасс уверена, что договоренности России и Украины должны включать не только прекращение огня, но и отказ от военных действий в будущем, что могут обеспечить прописанные в договоренностях жесткие санкционные рычаги.

ИА REGNUM напоминает, ранее Трасс провела телефонные переговоры со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. По её словам, в ходе беседы обсуждалось введение новых санкций против России.

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