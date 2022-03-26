Курган, , 22:09 — REGNUM В Кургане арестован гражданин по обвинению в развратных действиях в отношении малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

По данным следствия, днём 21 марта ранее судимый 50-летний обвиняемый возле детского сада, расположенного в микрорайоне Заозерный, на улице совершил развратные действия без применения насилия в отношении детей.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.135 УК РФ («Развратные действия, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Гражданин по ходатайству следствия и решению суда арестован. В ходе следствия мужчина проверяется на причастность к совершению других вероятных эпизодов преступной деятельности.

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