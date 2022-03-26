Москва, 26 марта 2022, 21:57 — REGNUM В Одессе националисты по указанию губернатора заминировали Хаджибейскую дамбу, чтобы в позже взорвать ее. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Мизинцев добавил, что после реализации этих преступных действий в зоне затопления окажутся густонаселенные районы вместе с горожанами.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мизинцев завяил, что украинские националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором в Сумах.
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