Москва, 26 марта, 2022, 21:57 — ИА Регнум. В Одессе националисты по указанию губернатора заминировали Хаджибейскую дамбу, чтобы позже взорвать ее. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

RicHard-59 Прорыв дамбы

«В Одессе по указанию губернатора области заминирована Хаджибейская дамба, которую неонацисты планируют взорвать», — сказал он на брифинге.

Мизинцев добавил, что после реализации этих преступных действий в зоне затопления окажутся густонаселенные районы вместе с горожанами.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мизинцев заявил, что украинские националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором в Сумах.

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