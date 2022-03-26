Москва, , 21:56 — REGNUM В связи с минной опасностью суда не могут покинуть украинские порты. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Мина Иван Шилов © ИА REGNUM

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В частности, речь идет о портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного.

«Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно покинуть порты», — цитирует представителя оборонного ведомства РИА Новости.

ИА REGNUM напоминает, ранее в ФСБ России заявили, что Военно-морские силы (ВМС) Украины после начала специальной операции России установили около 420 мин на подходах к украинским портам. В ФСБ также не исключили возможность дрейфа сорванных мин, установленных украинскими военными, в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.