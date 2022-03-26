Москва, , 21:52 — REGNUM Россия без участия властей Украины за прошедшие сутки эвакуировала из опасных зон разных районов, в том числе Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛНР и ДНР), почти 20 тыс. человек. Об этом 26 марта сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Столовая для беженцев с Украины Александр Полегенько © ИА REGNUM

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«Только за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР эвакуированы в Россию 19 694 человека, — отметил он. — Из них — 3 300 детей».

По его словам, всего в Россию с начала спецоперации были эвакуированы более 439 тыс. человек.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. Защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет, является целью операции, отметил он.