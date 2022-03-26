Турин, Италия, , 21:52 — REGNUM Руководство туринского «Ювентуса», как сообщает издание Calciomercato, рассчитывает продать 31-летнего флангового атакующего защитника сборной Бразилии Алекса Сандро в грядущее летнее трансферное окно.

Алекс Сандро в игре Clément Bucco-Lechat

В текущем сезоне Алекс Сандро принял участие в 31-м матче за «старую синьору» во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом в ворота шведского «Мальме» в игре первого тура Лиги Чемпионов УЕФА.

Алекс Сандро выступает за «Ювентус» с 20 августа 2015 года после перехода из «Порту» за 28 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 31-летнего футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 9 миллионов евро.