Манчестер, Великобритания, , 21:41 — REGNUM 27-летний атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии по футболу Бруну Фернандеш согласился продлить контракт с «красными дьяволами».

Бруну Фернандеш Www.sporting.pt

Как сообщает итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своем официальном Twitter-аккаунте, соглашение Фернандеша с «Манчестер Юнайтед» будет рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.

В текущем сезоне на счету Бруну Фернандеша девять забитых мячей и четырнадцать результативных передач в 37-ми матчах за «манкунианцев» во всех турнирах.

Бруну Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с 29 января 2020 года после перехода из лиссабонского «Спортинга» за 63 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость португальского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 90 миллионов евро.