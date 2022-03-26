Буэнос-Айрес, 26 марта, 2022, 21:37 — ИА Регнум. 34-летний универсальный атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси намекнул на возможный уход из национальной команды после завершения чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Кирилл Венедиктов Лионель Месси

«После чемпионата мира мне нужно будет многое обдумать и принять взвешенное решение», — цитирует Лионеля Месси журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

В 2021 году Лионель Месси в составе сборной Аргентины стал победителем Кубка Америки. В семи матчах турнира полузащитник отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

В текущем сезоне французской Лиги 1 2021/22 на счету Месси 12 (2+10) очков по системе гол+пас в восемнадцати матчах. Текущее соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2023 года.