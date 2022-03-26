Донецк, , 21:40 — REGNUM Украинские националисты использовали жителей Мариуполя в качестве «живого щита». Об этом 26 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

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Штаб опубликовал видеозапись рассказа местного жителя, по словам которого база «азовцев» (неонацистский батальон «Азов» — организация, деятельность которой запрещена в РФ), располагалась недалеко от города с 2014 года. Сейчас, по его словам, с момента начала спецоперации, танки националистов подъезжают к жилым «девятиэтажкам» и, совершив выстрел, быстро уезжают, провоцируя ответный огонь по жилым домам.

«Танки националистов вели огонь принципиально из жилой застройки, маневрируя во дворах жилых домов», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин говорил, что силы Донецкой Народной Республики выбили украинских националистов из жилых кварталов Мариуполя. Сейчас группировка националистов заблокирована на территории завода «Азовсталь».

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