Варшава, 26 марта, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Силы Соединенных Штатов в Европе находятся не для конфликта с Россией, а для защиты НАТО. Об этом 26 марта заявил президент США Джо Байден.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Как я ясно дал понять, наши силы в Европе не для того, чтобы вовлечься в конфликт с российскими силами. Американские силы здесь, чтобы защитить союзников по НАТО», — заявил Байден на пресс-конференции в Варшаве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден, который прибыл в Варшаву, встретился на стадионе с украинскими беженцами.

Читайте также: Байден посетил пункт приема беженцев в Варшаве