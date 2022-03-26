Варшава, , 21:20 — REGNUM Североатлантический альянс является «сугубо оборонительным», поэтому военный блок не нацелен на дестабилизацию России. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции в Варшаве.

Джо Байден Whitehouse.gov

По его словам, НАТО не является империалистическим проектом, как считают в Москве.

«НАТО — сугубо оборонительный альянс», — сказал Байден, выступление которого транслировал Белый дом.

Как передавало ИА REGNUM, 19 марта заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн заявил, что Пекин категорически против глобальной милитаризации и расширения НАТО на восток.