Курган, 26 марта, 2022, 21:18 — ИА Регнум. В Зауралье сотрудники Федеральной службы безопасности уничтожили более 100 кг наркотиков, которые являлись уликами по трём уголовным делам. Об этом этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По первому делу были задержаны в Кетовском районе наркосбытчики, которые прятали 100 кг наркотиков в полимерных канистрах в лесу. Наркотики предназначались для дальнейшего распространения в крупных городах Уральского федерального округа. Но сбыть их не удалось, так как наркокурьеры были задержаны на трассе Иртыш сотрудниками УФСБ. Обвиняемые при задержании оказали сопротивление и пытались оторваться от преследования. Пришлось даже перекрывать автодвижение на дороге. Суд приговорил наркокурьеров к длительным срокам лишения свободы.

Второе дело, в ходе которого были изъяты наркотические вещества, касается преступной группы, возившей отраву в Петухово из Казахстана. Канал наркосбыта организовал бывший начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков уголовного розыска УМВД России по Курганской области для искусственного повышения показателей раскрываемости. К реализации плана он привлёк подставных курьеров. Бывшего майора полиции приговорили к 18 годам лишения свободы, другие фигуранты дела осуждены на сроки от 10 до 17 лет.

Третья часть уничтоженных наркотиков была изъята в ходе обысков у граждан, осуждённых за экстремизм. Жители городов Кургана и Щучье публично призывали в интернете к насилию над представителями госвласти, к осуществлению экстремистской деятельности. У одного из них было изъято оружие и боеприпасы.