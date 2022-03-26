Варшава, 26 марта, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам европейского турне заявил, что не считает россиян врагами США. Его выступление транслировал Белый дом.

Adam Schultz Biden for President Джо Байден

«Я всегда говорил прямо и честно вам, людям России. Позвольте мне сказать это, если вы можете слушать: вы, люди России, нам не враги», — сказал американский лидер.

ИА REGNUM напоминает, ранее Байден призвал Запад готовится к «долгой предстоящей борьбе» между демократиями и авторитаризмом. Эта битва не будет выиграна ни в ближайшие дни, ни в ближайшие месяцы, нам надо готовиться к долгой предстоящей борьбе.

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