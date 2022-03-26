Варшава, 26 марта 2022, 21:10 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время визита в Польшу заявил, что из-за введенных против России санкций один американский доллар якобы чтоит «200 рублей».
Отметим, что курсы доллара и евро по отношению к рублю продолжили снижаться на торгах в пятницу, 25 марта. К закрытию торгов курс доллара расчётами на «завтра» составил 96 рублей, что на один рубль ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Курс евро составил 105 рублей, опустившись на 1 рубль 80 копеек.
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