Варшава, , 21:10 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время визита в Польшу заявил, что из-за введенных против России санкций один американский доллар якобы чтоит «200 рублей».

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В результате наших беспрецедентных санкций рубль почти немедленно превратился в щебень. Российская экономика ‑ и это правда, между прочим, предлагает один американский доллар за 200 российских рублей», — сказал Байден на пресс-конференции.

Отметим, что курсы доллара и евро по отношению к рублю продолжили снижаться на торгах в пятницу, 25 марта. К закрытию торгов курс доллара расчётами на «завтра» составил 96 рублей, что на один рубль ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Курс евро составил 105 рублей, опустившись на 1 рубль 80 копеек.

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