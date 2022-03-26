Анкара, , 21:02 — REGNUM СМИ Турции сообщают о том, что в проливе Босфор обнаружена ещё одна мина. В частности, об этом говорится в сообщении газеты Dünya в социальных сетях.

Босфор. В верхней части снимка — Чёрное море, в нижней — Мраморное NASA

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«Новости последней минуты: сообщается о второй мине, обнаруженной в Босфорском проливе», — сообщает газета.

ИА REGNUM напоминает, ранее предмет, который похож на морскую мину, был обнаружен около входа в пролив Босфор. Позднее в турецком минобороны заявили, что предмет был взят под охрану, а затем нейтрализован.