Варшава, 26 марта, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Западным странам необходимо готовиться к «долгой предстоящей борьбе» между демократиями и авторитаризмом, заявил 26 марта президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Борьба за демократию не могла завершиться и не завершилась вместе с окончанием холодной войны. За последние 30 лет силы авторитаризма возродились во всем мире», — заявил Байден в рамках визита в Варшаву.

Он добавил, что «эта битва не будет выиграна ни в ближайшие дни, ни в ближайшие месяцы, нам надо готовиться к долгой предстоящей борьбе».