Мурсия, Испания, , 20:54 — REGNUM 26 марта в Мурсии (Испания) на стадионе «Нуэва-Кондомина» сборная Финляндии по футболу в рамках товарищеской встречи сыграла вничью со сборной Исландии. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

Герасимов против Сигурдссона Алексей Колчин. © ИА REGNUM

Забитыми мячами отметились центрфорвард «Норвич Сити» Теэму Пукки (12' Илмари Нисканен) и 33-летний полузащитник «Аданы Демирспора» Биркир Бьярнасон (38' Йон Бедварссон).

Матч обслуживала швейцарская бригада арбитров во главе с Федаи Саном. Желтые карточки получили Расмус Шуллер и Даниэл Гретарссон.

Стартовые составы команд:

Финляндия: Йоронен, О’Шонесси, Тенхо (Вяйсянен, 90'), Ниссиля, Илитолва (Соисало, 73'), Шуллер, Лод, Нисканен (Уронен, 73'), Келльман (Похьянпало, 73'), Пукки.

Исландия: Рунарссон, Сампстед, Бьярнасон, Гретарссон, Магнуссон (Баркарсон, 46'), Бьярнасон (Траундарсон 62'), Тордарсон (Йоханнессон, 62'), Хельгасон, Торстейнссон (Траустасон, 90'), Сигурдссон (Бальдурссон, 70'), Бедварссон (Гудьонсен, 70').