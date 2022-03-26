Ереван, 26 марта, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Минобороны Армении проинформировало военных атташе иностранных посольств о грубом нарушении Вооруженными силами Азербайджана трёхсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху. Об этом говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Была представлена оперативная информация о провокации, осуществленной азербайджанскими войсками на восточном направлении в Арцахе, начиная с 24 марта», — цитирует сообщение ТАСС.

В Минобороны Армении считают, что дальнейшая эскалация конфликта может привести к серьезной дестабилизации ситуации в регионе.

Уточняется, что в ходе встречи присутствующим сообщили об отсутствии результатов переговоров по стабилизации ситуации, несмотря на усилия российских миротворческих сил, которые находятся в Арцахе.

ИА REGNUM напоминает, ранее в Минобороны России заявили, что с 24 по 25 марта вооруженные силы Азербайджанской Республики, нарушив положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост.