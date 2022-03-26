Москва, 26 марта, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Меры по деэскалации обстановки в Нагорном Карабахе принимает Москва. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба МИД России.

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«Выражаем крайнюю озабоченность ростом напряженности в Нагорном Карабахе, — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. — … По линии Российского миротворческого контингента во взаимодействии с обеими сторонами предпринимаются необходимые меры для деэскалации обстановки в регионе».

Как передавало ИА REGNUM, 26 марта в Минобороны России сообщили, что вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха.